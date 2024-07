Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de handbal masculin a Franței a pierdut și al doilea meci de la Jocurile Olimpice, 22-27 in fața Norvegiei. Turneul de la Paris este ultimul pentru legendarul Nikola Karabatic. Ajuns la 40 de ani, francezul vrea sa scrie inca o pagina de istorie. Drumul spre al 4-lea aur olimpic din cariera…

- Mihai Bogdan Dobra are 24 de ani și joaca pe postul de centru (nascut in 25 ianuarie 2000, in Baia Mare). Are 1.84m și 84 de kg. Mihai revine la Minaur dupa un sezon in care a jucat pentru CSM Sighișoara, echipa pentru care a marcat 68 de goluri in Liga Zimbrilor. Dobra a jucat […] Source

- CS Minaur cauta sa-și acopere toate posturile cu jucatori care sa o ajute sa lupte cu succes in toate cele patru competiții in care este angrenata: Liga Zimbrilor, EHF European Cup, Cupa Romaniei și Supercupa Romaniei. Nou venit la Minaur (este deja la antrenamente) este pivotul ucrainean Ivan Burzak,…

- Jucatoarele de tenis Ana Bogdan(foto), Jaqueline Cristian si Irina Begu vor reprezenta Romania in proba de simplu la Jocurile Olimpice de la Paris. Cele trei au obtinut calificarea in urma pozițiilor ocupate in ierahia mondiala si, dupa validarea criteriilor de eligibilitate ale Federatiei Internationale…

- Jucatorii de handbal de la Minaur isi vor incepe treaba in 15 iulie. Primele doua zile vor fi dedicate antrenamentelor usoare și vizitei medicale, apoi, pana in 21 iulie, vor fi antrenamente pe plan local pentru readaptarea organismului la efort. Va urma un stagiu de pregatire centralizata in Ungaria,…

- Cel de-al treilea transfer la echipa feminina de handbal Minaur Baia Mare este Andrijana Tatar. Dupa Yuliya Dumanska si extrema dreapta Jessica Quintino CS Minaur a efectuat a adus-o in echipa de la Dacia Mioveni pe pivotul Adriajana Tatar in varsta de 28 de ani. Inainte de transferul in Romania a jucat…

- Romania a ajuns la 85 de sportivi calificați la Jocurile Olimpice! Ultimii care au obținut biletele pentru Paris sunt sportivii de la lupte: Alin Alexuc, Kriszta Tunde și Catalina Axente. Turneul de calificare olimpica de la Istanbul a fost unul de succes pentru reprezentanții luptelor romanești, care…

- Calificați la Jocurile Olimpice de la Paris, mureșeanca Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu au transmis pentru Federația Romana de Tenis de Masa gandurile lor despre competiția majora care se va desfașura vara aceasta. „Doar la asta ma gandesc. Cand sunt la o competiție internaționala ma gandesc sa fac…