- Miscarea islamista palestiniana Hamas asteapta un prim raspuns din partea Israelului pana sambata la noile sale "idei" pentru o incetare a focului in Gaza, a declarat vineri pentru AFP Osama Hamdan, un inalt oficial al organizatiei, in apropierea unei reluari a negocierilor pentru a pune capat razboiului,…

- Irina Begu a fost invinsa de letona Darja Semenistaja, cu 3-6, 6-3, 6-4, joi, in optimile de finala ale turneului WTA 125 de la Valencia, dotat cu premii totale de 100.000 de euro. Begu s-a inclinat dupa doua ore si 20 de minute in fata favoritei numarul opt (21 ani, 116 WTA), la prima lor confruntare.…

- Nou-promovata Gloria Buzau are, incepand de astazi, un nou președinte. Cristian Balașa, 51 de ani, fost cunoscut mijlocaș in prima liga a Romaniei, a fost instalat in funcția de președinte executiv al gruparii din Crang. ...

- Noua echipa de handbal a Craiovei se contureaza pe zi ce trece, clubul oltean fiind focusat in aceasta perioada pentru a transforma SCMU intr-o adevarata forta a Ligii Nationale. Duminica seara, pe pagina de facebook a SCMU Craiova a aparut un nou comunicat care anunta venirea unei alte sportive promitatoare…

- Comisia de Disciplina a sancționat-o pe FC U Craiova 1948 cu 22.500 de lei in urma incidentelor de la infrangerea cu Hermannstadt, scor 3-1, din ultima etapa din play-out, meci care a consfințit retrogradarea oltenilor. FC U Craiova a primit o amenda colosala dupa incidentele din ultima etapa a play-out-ului,…

- SCMU Craiova și Magura Cisnadie se intalnesc joi dupa masa, de la ora 15.00, in Sala Polivalenta din Banie, intr-un joc din cadrul etapei cu numarul 23 din Liga Florilor. Rezultatul din acest duel este important pentru ambele echipe, dar in special pentru trupa lui Costin Dumitrescu, care vrea sa-și…

- Olguța Vasilescu a declarat astazi, cu ocazia depunerii candidaturii pentru un nou mandat de primar, ca va ramane edil șef al Craiovei pentru urmatorii patru ani, daca va fi votata, in ciuda zvonurilor potrivit carora ar putea pleca la București pentru o funcție in administrația centrala. Olguța Vasilescu…

- Echipa feminina de handbal SCMU Craiova revine in prim plan in acest weekend, cu un meci extrem de important pe terenul formatiei din Zalau. Partida este programata sambata, de la ora 15.00 si va conta pentru etapa a 22-a din Liga Nationala. Dupa aproximativ o luna de pauza, trupa lui Costin Dumitrescu…