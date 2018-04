Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul suedez Per Johansson s-a aratat multumit de prestatia echipei CSM Bucuresti in meciul tur cu Metz (34-21) din sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin si a afirmat ca echipa a fost aproape de potentialul ei maxim. ''Sunt extrem de multumit cu totul. Nu am fost…

- Suedeza Isabell Gullden, una dintre cele mai bune jucatoare ale CSM Bucuresti alaturi de Cristina Neagu, a opinat dupa victoria categorica in fata echipei Metz Handball (34-21) din sferturile Ligii Campionilor ca jucatoarele s-au intrecut pe ele insele in acest meci si o contributie are si venirea noului…

- CSM Bucuresti a facut un pas mare spre turneul Final Four al Ligii Campionilor la handbal feminin, vineri, dupa victoria categorica cu 34-21 (19-13) în fata formatiei franceze Metz, în prima mansa a sferturilor de finala ale competitiei.

- CSM BUCUREȘTI - METZ LIVE. ONLINE STREAM DIGI SPORT - VIDEO. CSM Bucuresti va juca vineri cu Metz Handball in prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin, programata de la ora 20,30 la Sala Polivalenta din Capitala. MECIUL este LIVE VIDEO pe DIGISPORT și ONLINE…

- Iulia Curea (35 de ani), extrema stanga a "tigroaicelor", crede ca CSM București va ajunge in Final Four și in acest sezon, dar ca va avea in "sferturi" o misiune extrem de grea cu Metz. CSM București - Metz, manșa tur din sferturile Ligii Campionilor, se joaca azi, de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT…

- CSM Bucuresti a intrat cu un tonus foarte bun in saptamana mansei tur cu Metz (Franta), din cadrul sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, programata vineri – 6 aprilie, ora 20:30, in ”Polivalenta”.

- Per Johansson (48 de ani) a revenit pe banca celor de la CSM București și a semnat un contract valabil pana la finalul sezonului. Antrenorul reprezentativei Muntenegrului a preluat locul ramas vacant dupa desparțirea de Helle Thomsen și va incerca sa le duca pe "tigroaice" spre al 2-lea trofeu al Ligii…

- CSM BUCUREȘTI-ROSTOV IN Liga Campionilor. ONLINE STREAM Digisport Telekom Sport - VIDEO Antrenoarea daneza Helle Thomsen anticipeaza ca echipa sa, CSM Bucuresti, va avea un meci dificil cu Rostov pe Don in grupa principala I a Ligii Campionilor la handbal feminin si va incerca sa contracareze jocul…