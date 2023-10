Stiri pe aceeasi tema

- Romania U19 a caștigat cu San Marino U19, scor 7-0, in grupele din primul tur de calificare la Campionatul European. In cazul unui egal cu Cehia U19, pe 17 octombrie, ne calificam matematic la turul de elita. In cazul in care pierdem, batalia se va da cu Finlanda, la golaveraj. Romania are +7, nordicii…

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei sub 19 ani a obținut o victorie in grupele primului tur de calificare pentru Campionatul European din 2024, reușind sa se impuna categoric in fața selecționatei din San Marino, scor 7-0.

- Romania se poate apropia de calificarea la Campionatul European din 2024, selecționata lui Edi Iordanescu urmand sa intalneasca joi reprezentativa din Belarus. Partida se va juca la Budapesta, in grupa I a preliminariilor, și va fi LiveBLOG pe HotNews.ro.

- Dupa etapele din martie și iunie, Preliminariile EURO 2024 revin in actualitate la finalul acestei saptamani cu meciuri unul și unul, incepand de joi seara. Partide precum Franța – Irlanda, Olanda – Grecia sau Serbia – Ungaria țin capul de afiș in aceasta etapa a calificarilor la Campionatul European,…

- Romania a trecut ieri de Grecia cu 3-1 (25-16, 25-18, 23-25, 25-21) in Grupa D a Campionatului European, care se desfașoara la Tel Aviv, iar luni o intalnește pe Franța, campioana olimpica. Romania a intrat in partida cu Grecia, penultima de la Tel Aviv, avand in spate o infrangere clara cu Portugalia,…

- Selectionata Romaniei a invins clar echipa Portugaliei, cu scorul de 31-24 (11-9), marti, in Grupa a IV-a intermediara a Campionatului European de handbal feminin Under-17 de la Podgorica (Muntenegru).

- Echipa Naționala de handbal feminin U17 a Romaniei a caștigat joi prima partida de la Campionatul European de handbal feminin rezervat categoriei de varsta sub 17 ani. Romania a invins la debutul in competiție reprezentativa similara a Macedoniei de Nord,

- Romania U19 a invins reprezentativa similara a Portugaliei, scor 39-32, și a cucerit medalia de bronz la Campionatul European de handbal feminin. CSS 2 Baia Mare a dat cele mai multe jucatoare in lotul „tricolorelor”. Romania n-a dezamagit la turneul pe care l-a organizat in salile din Pitești și Mioveni.…