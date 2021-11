Stiri pe aceeasi tema

- CSA Steaua Bucuresti a castigat la limita derby-ul local cu CSM Bucuresti, cu 29-28 (12-14), luni, in Sala Rapid, intr-un meci din etapa a 8-a a Ligii Nationale de handbal masculin, anunța Agerpres. In min. 50, CSMB conducea cu 23-20, dar a primit cinci goluri la rand si Steaua a obtinut a…

- HC Dobrogea Sud este imbatabila pe teren propriu in acest debut de stagiune! Echipa constanteana a obtinut o noua victorie la Sala Sporturilor: 23-18 (10-6) cu CSA Steaua Bucuresti, intr-o partida restanta din cadrul etapei a patra a Ligii Nationale de handbal masculin. Incurajati frenetic din tribune…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanța a castigat, cu scorul de 39-23 (22-8), meciul cu ACS Spartac București, disputat la Sala Sporturilor, in cadrul etapei a treia a Diviziei A, Seria A. Pentru CSU Neptun (antrenori Ion Ivan si Lacramioara Ilie), au marcat: Gabriela Moldoveanu 12, Stefania…

- Sala Sporturilor din Constanta gazduieste marti, 28 septembrie, meciul HC Dobrogea Sud Orlen Wisla Plock, retur din turul doi preliminar al European League. In prima mansa, echipa poloneza s a impus la diferenta de 11 goluri. Inainte de confruntarea de marti, HCDS a obtinut o victorie de moral in campionat,…

- CS Medgidia a pornit in tromba in actuala editie a Diviziei A la handbal masculin. In runda inaugurala, formatia antrenata de Ionut Deli-Iorga si Adrian Georgescu s-a impus, cu scorul de 30-27, in fata celor de la HC Buzau II, intr-o partida disputata pe teren propriu, contand pentru Seria B. La pauza,…

- Handbalistii de la CS Medgidia incep, sambata, 18 septembrie, noul campionat al Diviziei A. De la ora 17.00, la Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei”, formatia antrenata de Ionut Deli-Iorga si Adrian Georgescu va intalni pe HC Buzau II, intr-o partida contand pentru Seria B. O zi mai tarziu, duminica, 19…

- HC Dobrogea Sud debuteaza, duminica, 12 septembrie, in noua editie a Ligii Nationale de handbal feminin. De la ora 15.30, la Sala Sporturilor, „delfinii” infrunta pe HC Buzau si sunt decisi sa castige primele trei puncte. Antrenorii Djordje Cirkovic și George Buricea au menținut tonusul ridicat la antrenamentele…

- Dupa victoria de la Csurgo, echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud a luat o optiune serioasa in vederea accesului in turul al doilea al EHF European League, insa calificarea se va juca la Constanța. „Delfinii” au fost sustinuti in Ungaria de cativa fani, care si-au facut simtita prezenta si au…