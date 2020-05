Stiri pe aceeasi tema

- Daca Federația Romana de Volei a decis deja de aproape o luna sa inchida sezonul, pe semicerc se merge mai departe, dar doar daca Starea de Urgența nu se va prelungi. „Reunit miercuri online, Consiliul de Administrație al Federației Romane de Handbal a decis ca sezonul 2019-2020 se va incheia pe teren,…

- Consiliul de Administratie al FR Handbal a decis, miercuri, in urma unei sedinte video, ca sezonul 2019-2020 va continua, incepand cu 1 iunie, daca starea de urgenta din Romania nu se va prelungi, aceasta urmand sa expire in 15 mai, potrivit news.ro.La sedinta CA de miercuri s-au inregistrat…

- Liga Zimbrilor și Liga Florilor au fost suspendate de catre Federația Romana de Handbal (FRH) pentru o perioada nedeterminata din cauza coronavirusului. In ultima perioada s-a vorbit despre o eventuala suspendare definitiva a campionatelor, dar o decizie certa se va lua in urmatoarele zile. Presedintele…

- CSM Bucuresti a invins echipa norvegiana Vipers Kristiansand, cu scorul de 28-22 (12-11), sambata seara, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Capitala, in ultimul sau meci din Grupa principala 1 a Ligii Campionilor la handbal feminin. CSMB, care isi cunostea deja locul…

- SCM GLORIA BUZAU – MINAUR BAIA MARE in sferturile Cupei Romaniei FAN Courier, la feminin La sediul Federației de Handbal a avut loc tragerea la sorți din sferturile Cupei Romaniei FAN Courier, la feminin. Deținatoarea trofeului, CSM București, se va duela cu CSM Slatina, iar campioana de Valcea va…

- Antrenorul principal al echipei de handbal feminin CSM Bucuresti, Adrian Vasile, a declarat, miercuri, inaintea sedintei de pregatire de la Sala Polivalenta din Capitala, ca venirea suedezului Per Johansson ca secund in staff-ul sau aduce un plus de calitate. "Cu Per Johansson vom fi o echipa mai buna,…

- CSM București, ehipa calificata in grupele principale ale Ligii Campionilor, pregatește readucerea lui Per Johansson. Suedezul Per Johansson (50 de ani) ar urma sa revina la formația bucureșteana și sa fie secundul lui Adi Vasile! Mutarea se va oficializa dupa ce Consiliul de Administrație iși va da…

- CSM Bucuresti a terminat la egalitate cu CS Minaur Baia Mare, 24-24 (12-8), miercuri, in Sala Polivalenta din Capitala, intr-un meci din etapa a 16-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Andrea Lekic a marcat ultimul gol al meciului si vicecampioana a evitat o infrangere neasteptata pe teren propriu.…