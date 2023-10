Handbal, Divizia A1 Feminin: Victorie pentru fetele de la Potaissa Turda

Stiri pe aceeasi tema

- Exact cum ne-au obișnuit in ultimii ani, tinerii jucatori de la Potaissa Turda, in colaborare cu Liceul „Liviu Rebreanu”, continua seria buna a jocurilor. Junioare I: Junioarele I au un parcurs perfect, cu cinci victorii din tot atatea meciuri. Urmatoarea partida se va disputa pe 3 noiembrie, cand Turda…

- Potaissa Turda s-a impus in aceasta seara, scor 42-29, in fața celor de la Poli Timișoara, intr-o partida ce a contat pentru etapa a IX-a din Liga Zimbrilor. Timișorenii au fost primii care au marcat, conducand in primele minute. Potaissa a preluat conducerea in minutul 7 (4-3) și nu a mai cedat pana…

- Echipa feminina a celor de la Potaissa Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”, continua parcursul perfect din acest din acest sezon, reușind o noua victorie. Turdencele s-au impus ieri, scor 38-32, pe terenul celor de la CSU Reșița și au patru victorii din tot atatea meciuri. Prima…

- Osrolya Mosez, jucatoarea Potaissei Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”, va participa la acțiunea lotului național de tineret. Mosez va participa in perioada 9 – 15 octombrie la acțiunea echipei naționale de la Baia Mare. Orsolya face parte din echipa Turzii care evolueaza in divizia…

- Potaissa Turda s-a impus astazi, scor 39-31, pe terenul celor de la CSM Bacau, intr-o partida care a contat pentru etapa a VI-a, din Liga Zimbrilor. A fost un meci dominat de turdeni, Cristi Ghița (jucator nascut la Bacau), marcand 14 goluri. Inceputul partidei a fost unul echilibrat, Turda distanțandu-se…

- Echipa feminina de la Potaissa Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”, are parte de un inceput perfect de campionat, cu trei victorii din trei meciuri. Turdencele au debutat cu o victorie in fața celor de la CSU Cluj Napoca, scor 31-30. La formația turdeana a evoluat și antrenoarea…

- Dupa doua etape scurse din divizia a doua a handbalului romanesc (Divizia A1), fetele de la Potaissa Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu” sunt lidere in seria C. Dupa ce a caștigat duelul cu Universitatea Cluj din prima etapa (31-30), fetele antrenate de Mihaela Tivadar au caștigat…

- Victorie superba pentru fetele de la Potaissa Turda, in prima etapa a Diviziei A1, seria C. Universitatea Cluj a inceput excelent meciul, avand patru goluri avans inca dupa primele 10 minute (2-6). Duelul din sala „Gheorghe Barițiu” s-a mai echilibrat, turdencele reușind sa se mențina la patru goluri…