- Spaniolul Xavier Pascual, unul dintre cel mai valorosi antrenori din lume, a semnat un contract pe o perioada de trei ani cu campioana Romaniei la handbal masculin, CS Dinamo Bucuresti, a anuntat, marti, gruparea din Soseaua Stefan cel Mare pe site-ul sau oficial. Xavi Pascual (53 de ani),…

- Tehnicianul ceh Dusan Uhrin Jr il inlocuieste in functia de antrenor principal al echipei de fotbal Dinamo Bucuresti pe Gheorghe Multescu, cel care a demisionat, marti seara, dupa ce formatia alb-rosie a fost invinsa cu scorul de 1-0 de Astra Giurgiu in prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei, informeaza…

- CS Minaur Baia Mare a invins-o pe AHC Dobrogea Sud cu scorul de 31-25 (14-10), joi, la Cluj-Napoca, in etapa a 22-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Minaur a condus si la zece goluri in acest meci, in care Buzle a marcat 11 goluri pentru baimareni, iar Kotrc 9. CS Dinamo Bucuresti a dispus de…

- Conducerea echipei masculine de handbal Dinamo Bucuresti a anuntat oficial, marti seara, revenirea conducatorului de joc tunisian Kamel Alouini la clubul din Soseaua Stefan cel Mare. Alouini (32 ani) va reveni la Dinamo in vara, el semnand pe doua sezoane, potrivit agerpres.ro. Citește…

- Conducerea clubului Dinamo București a anunțat marți ca Gheorghe Mulțescu este noul antrenor principal al echipei. „Un nume de legenda in istoria clubului nostru, un profesionist incontestabil și un campion...