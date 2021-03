Stiri pe aceeasi tema

- CS Dinamo Bucuresti a anuntat luni ca handbalistul Cedric Sorhaindo, cu un palmares impresionant la FC Barcelona si la nationala Frantei, a semnat un contract valabil pentru urmatoarele doua sezoane cu gruparea bucuresteana. "Vedeta mondiala Cedric Sorhaindo a semnat cu Dinamo! Cel mai titrat handbalist…

- The European Investment Bank (EIB) said on Thursday in a press release that higher education, water distribution, energy efficiency and private sector investment across Romania will benefit from the E809 million with the aim to support Romania. “The European Investment Bank Group has made a crucial…

- Peste o jumatate dintre romani (51%) declara ca ar lua in considerare sa achiziționeze o mașina hibrid, iar 28% iși exprima dorința de a trece la cea electrica, potrivit unui studiu dat publicitații de compania Reveal Marketing Research. In schimb, 85% dintre cei intervievați considera ca Romania nu…

- Romania a facut progrese importante in procesul de aderare la Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) si conteaza mai departe pe sprijinul Frantei, a declarat ministrul Finantelor Alexandru Nazare. Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor Publice, Nazare a discutat vineri,…

- Un transport de medicamente anti-COVID pe care Gigi Becali voia sa il aduca in Romania a fost blocat la frontiera. Medicamentele de proveniența ruseasca ar fi interzise in Uniunea Europeana. Gigi Becali a comandat zeci de mii de doze de Ivermectina și Arbidol, medicamente care sunt interzise in UE,…

- Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) solicita redeschiderea imediata a restaurantelor la interior, cu implementarea masurilor de siguranta sanitara, si scoaterea acestora de sub regula de 3 la mie, potrivit unei scrisori deschise adresate premierului, ministrului…