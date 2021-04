Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Bucuresti este liderul Ligii Nationale, iar HC Dobrogea Sud se afla pe locul trei. In primul meci disputat la turneul de la Cluj Napoca, HCDS a invins lejer CSM Fagaras. A treia partida a echipei constantene sub Feleac este programata miercuri, cu CSU din Suceava. Echipa masculina de handbal…

- Turneul de la Turda și Cluj-Napoca va continua marți cu partidele etapei a 26-a din Liga Zimbrilor. CS Minaur va intalni pe Steaua București, partida urmand sa inceapa la ora 15.50, fiind televizata pe TVR 2. Baimarenii vin dupa victoria muncita din etapa trecuta cu SCM Poli Timișoara, in timp ce steliștii…

- Primele trei clasate s-au impus fara probleme, duminica, in etapa a 25-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Liderul CS Dinamo Bucuresti a trecut de CSM Bucuresti cu 28-22 (14-8), condusa de Amine Bannour, autor a 9 goluri. Raul Campos Nantes a reusit 7 goluri pentru CSMB. …

- Liga Nationala de handbal masculin se apropie final. Duminica, 18 aprilie, la Cluj, va incepe un nou turneu, unde, in etapele 25, 26 si 27, HC Dobrogea Sud le va avea drept adversare pe CSM Fagaraș, Dinamo București și CSU din Suceava. „Delfinii” vor debuta duminica, 18 aprilie, la ora 18.30, in sala…

- CS Minaur Baia Mare a invins-o pe AHC Dobrogea Sud cu scorul de 31-25 (14-10), joi, la Cluj-Napoca, in etapa a 22-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Minaur a condus si la zece goluri in acest meci, in care Buzle a marcat 11 goluri pentru baimareni, iar Kotrc 9. CS Dinamo Bucuresti a dispus de…

- CS Dinamo Bucuresti a invins-o pe ACS HC Buzau 2012 cu scorul de 25-20 (13-10), marti, la Cluj-Napoca, in etapa a 21-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Dinamo a reusit a 19-a sa victorie in 20 de meciuri, condusa de Hantaru (6 goluri), Hebo (4) si Gabriloaia (4). In derby-ul…

- CSM Bacau si CS Minaur Baia Mare au terminat la egalitate, 23-23 (11-15), vineri, la Sfantu Gheorghe, intr-o partida restanta etapa a 18-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Minaur a reusit egalarea prin Albert Cristescu, cu un minut inainte de final. De la CSM Bacau s-au…

- AHC Potaissa Turda a revenit pe primul loc in clasamentul Ligii Nationale de handbal masculin dupa ce a surclasat-o pe CSM Fagaras cu scorul de 41-26 (23-15), sambata, intr-un meci din etapa a 18-a, jucat in Sala Rapid din Bucuresti. Pentru turdeni au inscris Cr. Ghita (7 goluri), Pintoiu…