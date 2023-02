Stiri pe aceeasi tema

- ECHILIBRAT… CSM Vaslui a incheiat la egalitate, 30-30, duelul cu CSU Suceava, din etapa a 18-a a Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Aceasta remiza nu o ajuta prea mult pe CSM, care ramane pe loc de baraj, cu doar 17 puncte acumulate in 18 partide. Pentru baieții lui Bogdan Pralea urmeaza o deplasare…

- LA PAS… CSM Vaslui s-a impus impotriva celor de la CSM Alexandria, scor 38-30 (22-15), in deplasare, in primul tur al Cupei Romaniei la handbal masculin. Handbaliștii vasluieni, care porneau ca mari favoriți, și-au respectat statutul și s-au calificat fara emoții in turul urmator al competiției. Vasluiul…

- IN GRAFIC… Handbaliștii juniori 2 de la LPS Vaslui au pierdut derby-ul cu CSU Suceava, scor 27-38, din etapa a 9-a a Campionatului Național de handbal masculin – J2, dar raman pe locul doi, care le asigura calificarea in faza urmatoare a competiției. Echipa antrenata de Sebastian Hagiu și Cristi Enache…

- AMICALE… CSM Vaslui a bifat o victorie și o infrangere in “dubla” amicala cu HC Buzau. Prima confruntare s-a incheiat cu victoria clara a buzoienilor, scor 36-26, la capatul unei partide in care antrenorii Vasluiului au dat credit intregului lot de jucatori. In cel de-al doilea test, CSM Vaslui a jucat…

- DIN NOU IN CUȘCA… Vasluianul Ovidiu-Ionuț Axinte (32 de ani) iși face reintoarcerea in MMA-ul profesionist dupa o pauza de mai mulți ani. Sportivul legitimat la Kombat Wolf Vaslui va lupta pe 14 ianuarie, in Franța, la gala Lyon Fighting Championship, unde il va avea ca adversar pe francezul Mohamed…

- REUNIRE… Programata inițial pentru vineri, 6 ianuarie, reunirea echipei de handbal a CSM Vaslui a fost amanata cu trei zile și va avea loc astazi, 9 ianuarie. Astfel, la primul antrenament din 2023 va fi prezent și antrenorul Bogdan Pralea, dar și interul Gabriel Cumpanici, reveniți din Spania, unde…

- La data de 6 ianuarie 2023, pe la ora 12.40, un angajat al magazinului Selgros din municipiul Suceava a sunat la 112 pentru a sesiza faptul ca o persoana a furat mai multe bunuri din incinta magazinului. Un barbat de 34 de ani, din municipiul Botoșani, a intrat in Selgros, a introdus mai multe […]…

- CONCLUZII… “Veteranul” Rareș Paunica (34 de ani), venit in vara la CSM Vaslui, a facut o scurta analiza a primei parți a sezonului din Liga Zimbrilor. Extrema stanga a CSM-ului considera ca echipa a suferit din cauza lipsei concentrarii pe finalurile de meci. Rareș Paunica a venit la Vaslui de la CSM…