Handbal: CSM Constanta, victorie categorica in ultima etapa. Delfinii“, medaliati in Liga Nationala (GALERIE FOTO)

Echipa masculina de handbal CSM Constanta a disputat astazi ultimul meci din editia 2022 2023 a Ligii Nationale, intalnind pe teren propriu penultima clasata, CSM Odorheiu Secuiesc, in etapa a 26 a de campionat. Partida s a incheiat cu victoria clara a gazdelor, scor 41 30 21 13 . Ultimul meci acasa din acest sezon pentru handbalistii CSM Constanta. Aceeasi atmosfera superba in Sala Sporturilor si un mesaj admirabil afisat de fani in tribune: You 39;ll never walk alone Pe teren, nicio surpriza, ...