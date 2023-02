Handbal: CSM Constanta a pierdut meciul cu Minaur Baia Mare (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de baschet CSM Constanta disputa astazi al doilea meci in faza a doua a Ligii Nationale grupa 1 10 , intalnind pe teren propriu FC Arges Pitesti. Partida este gazduita de Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo;, de la ora 18.00. In clasament, formatia de pe litoral ocupa locul sapte,…

- Gazdele au castigat dupa ce, cu un minut inainte de final, echipa din Banie conducea cu 68 67 Calificata in primele zece echipe ale Ligii Nationale, formatia masculina de baschet CSM Constanta a debutat cu o victorie in faza secunda a campionatului, pasind cu dreptul spre play off, dupa 72 70 pe teren…

- Start lansat in Liga Nationala pentru handbalistii de la CSM Constanta. In primul meci oficial al anului, disputat la Oradea, echipa de pe litoral a fortat doar cat a trebuit, a castigat fara emotii si a facut repetitia generala inaintea marelui derby cu CS Minaur Baia Mare. Gazduit de Sala Sporturilor…

- Baschetbalistele de la CSM Constanta au bifat cea de-a noua victorie consecutiva din actuala editie a Ligii Nationale: 76-68 cu FCC Baschet UAV Arad, luandu-si astfel revansa pentru infrangerea suferita in meciul tur, pe terenul vicecampioanei Romaniei. Disputat la Sala Sporturilor, in cadrul etapei…

- Derby-ul etapei a 16-a a Ligii Nationale de baschet feminin se joaca luni, 30 ianuarie, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor, fata in fata aflandu-se doua echipe in forma: CSM Constanta si FCC Baschet UAV Arad. Fetele antrenate de Tatiana Gallova și Norbert Kovasch vor sa continue seria invincibila…

- Echipa masculina de volei CSM Constanta sustine astazi primul meci oficial din 2023, intalnind pe teren propriu, in Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta, SCM U Craiova. Partida conteaza pentru etapa a 12 a a Diviziei A1 si incepe la ora 19.30. Formatia de pe litoral a pregatit acest meci…

CSM Constanta si Minaur Baia Mare au obtinut victorii in deplasare, sambata, in etapa a 13-a a Ligii Nationale de handbal masculin, anunța Agerpres.

- CS Minaur Baia Mare a fost invinsa duminica, 20 noiembrie, in meciul de pe teren propriu cu Steaua București, scor 28-29, dup ce la pauza scorul a fost egal. Steliștii au caștigat nemeritat meciul la ultima faza, avand avantajul unui om in plus, dupa o eliminare a unui jucator de la Minaur, eliminare…