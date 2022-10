Handbal: CSM Constanta, a opta victorie in campionat, cu Potaissa Turda

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de handbal CSM Constanța se deplaseaza la Turda in a noua etapa a Ligii Nationale. Dupa un succes categoric pe teren propriu, in care CSM Constanța a prestat un joc solid, handbalistii antrenați de George Buricea iși doresc sa prelungeasca seria victoriilor și in deplasare. CSM Constanța…

- Echipa masculina de handbal CSM Constanta a disputat in aceasta seara meciul din etapa a saptea a Ligii Nationale, intalnind pe teren propriu, in Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta, CSU din Suceava.La capatul unei partide in care au dat recital, gazdele s au impus la o diferenta considerabila,…

- Echipa masculina de handbal CSM Constanta sustine astazi meciul din etapa a saptea a Ligii Nationale, intalnind pe teren propriu CSU din Suceava. Partida este gazduita de Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta, de la ora 18.00. In clasament, CSM Constanta ocupa locul trei, cu 15 puncte,…

- Principalii marcatori ai formatiei de pe litoral au fost Stankovic, Brasseleur, Ravnic si Dragan. O noua victorie pentru echipa masculina de handbal CSM Constanta in editia 2022 2023 a Ligii Nationale. In etapa a sasea, "delfiniildquo; au jucat in deplasare cu CSM Vaslui, de care au dispus cu 30 27…

- Al treilea meci, a treia victoie pentru echipa masculina de handbal CSM Constanta in editi 2022 2023 a Ligii Nationale.Astazi, jucatorii de pe litoral au intalnit in propriul fief CSM Oradea, de care au dispus fara probleme, scor 33 25 19 9 .CSM Constanta se impune in meciul cu CSM Oradea, scor final…

- Primul meci in deplasare din actuala stagiune a Ligii Nationale de handbal masculin, prima victorie pentru CSM Constanta. Echipa de la malul marii s-a impus la limita, scor 23-22, pe terenul Stelei Bucuresti, la capatul unei partide in care dobrogenii au condus in permanenta pe tabela. Disputata la…

- Echipa masculina de handbal CSM Constanța sustine, miercuri, 7 septembrie, de la ora 18.30, la Sala Complexului Apollo din Bucuresti, partida cu CSA Steaua, contand pentru etapa a doua a Ligii Nationale. Este prima deplasare a formatiei antrenate de George Buricea din actuala stagiune, in runda inaugurala…

- CS Dinamo Bucuresti a reusit a patra victorie consecutiva in acest sezon al Ligii Nationale de handbal masculin, 43-28 (25-14) cu nou-promovata CSM Odorheiu Secuiesc, duminica, in deplasare, in etapa a patra. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…