Echipa de Liga Naționala de la HC Dunarea Braila se afla in aceasta perioada in cantonament la Cheile Gradiștei. Miercuri și vineri, brailencele au jucat doua meciuri amicale cu echipa de Divizia A, Corona Brașov, pregatita de Alin Bondar. In primul meci, miercuri, 3 august, HC Dunarea Braila a caștigat cu 25-21. Dupa ce la pauza Corona a intrat in avantaj, scor 11-9. In meciul de vineri, 5 august, HC Dunarea s-a impus din nou, scor 29-21 (12-11). Dupa cantonamentul de la Cheile Gradiștei, HC Dunarea va veni la Braila, unde joi, 11 august, de la ora 19.00, in Sala Polivalenta Danubius din Braila…