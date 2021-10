Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Dans Sportiv impreuna cu cluburile Rays Dance din Piatra Neamț și Dance Energy Academy din Iași a organizat la sfarșitul saptamanii trecute in Sala Polivalenta din Piatra Neamț ediția 2021 a Campionatului Național de 10 Dansuri și U21 & Concursul Național Romanian Dance Festival.…

- Halterofilul SCM Bacau Andrei Ciobanu iși reconfirma supremația pe plan național. La o saptamana dupa ce a cucerit trei medalii de bronz la Campionatul European Under 23 de la Rovaniemi (Finlanda), sportivul antrenat de Ion și George Calin a dominat autoritar intrecerile Campionatului Național de Seniori…

- Runda a cincea a campionatului județean a consemnat weekend-ul trecut 67 de goluri marcate, dintre care nu mai puțin de 42 in Seria 1, unde s-a inregistrat o medie impresionanta de șapte reușite per partida. Recordul il deține Gauss Bacau – Flacara Roșie Sascut, scor 8-6, in care atacantul gazdelor,…

- Etapa a doua a campionatelor naționale de junioare, derulata la finalul saptamanii trecute, a adus victorii pentru cele doua formații bacauane. In Seria A a Junioarelor 1, CSM Bacau a trecut cu 53-21 (32-7) de LPS Botoșani intr-un meci in care antrenorii Costel Petrea și Adi Brezan au utilizat urmatoarea…

- Nou inființata antrenata de Gabi Bojescu are patru victorii din patru și conduce ostilitațile in Seria 1. Cu noua puncte din noua, Filipeștiul lui Giani Capușa (autorul unei duble sambata) are un meci mai puțin, la fel ca Sportul Onești in Seria 2, acolo unde lidera CSM Moinești a facut primul pas greșit:…

- Weekendul trecut s-au pus in mișcare campionatele de juniori 1, 2 și 3 la handbal, atat la masculin, cat și la feminin. Bilanțul echipelor bacauane la debutul de campionat inregistreaza doua victorii, ambele la juniori 3 și doua infrangeri. Iata rezultatele: Junioare 1, Seria A: LPS Vaslui- CSM Bacau…

- Sambata, la debutul acasa in campionat, CSM Bacau primește vizita campioanei Dinamo București, intr-un meci care va incepe la ora 12.00. Accesul publicului in Sala Sporturilor este gratuit, dar se va face in baza protocolului medical anti-Covid Dupa Steaua, Dinamo. La mai puțin de o saptamana dupa infrangerea…

- Steaua București- CSM Bacau 35-29 (16-13) Prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau a inceput cu o infrangere ediția 2021-2022 a Ligii Zimbrilor. Duminica, in etapa de debut a campionatului, „CSMeii” au cedat cu 35-29 (16-13) partida susținuta pe terenul Stelei București. Cu probleme de efectiv…