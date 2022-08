Hanca, bucuros de victorie, Ivan, nemulțumit de jocul echipei Sergiu Hanca a marcat cel de-al doilea gol al Universitații Craiova, de la 11 metri, in derbiul cu FCU Craiova, iar la final s-a bucurat de victorie. Noul jucator al Științei este de parere ca victoria obținuta in fața celor de la U Craiova 1948 este una de moral și ii va motiva pe elevii lui Laszlo Balint inaintea returului cu Zorya. „Știam ca va fi un meci greu pentru ca veneam dupa niște rezultate nefavorabile. Aveam nevoie de victoria asta. A fost cel mai bun prilej sa se produca un declic, sa prindem incredere și sa avem un moral bun inaintea returului cu Zorya. Acum, cel mai important e… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

