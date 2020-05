Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Fred Willard, cunoscut pentru rolurile din „Everybody Loves Raymond” si „Modern Family”, a murit la varsta de 86 de ani, scrie Variety, potrivit news.ro.Willard - care va putea fi vazut in serialul „Space Force”, pe care Netflix il va lansa la finalul lunii - a murit vineri, in casa…

- Dan Lazarescu a fost gasit cazut in baie, iar medicii ajunși de urgenta la fața locului nu au mai putut face nimic. Se pare ca fostul arbitru a suferit un infarct! Dan Lazarescu a avut o cariera impresionata in arbitraj, ca asistent. Dupa retragere a ocupat funcția de vicepreședinte la Comisia…

- Cat costa sa inchiriezi vila unde s-a filmat reality show-ul Too Hot To Handle Desi suntem inca in izolare, asta nu inseamna ca nu putem visa cu ochii deschisi la vacanta. Netflix a lansat reality show-ul Too Hot To Handle in perioada carantinei. Iar decorul exotic a starnit invidie printre urmaritori.…

- Cristina Țopescu a murit in somn, din cauza unui infarct, și timp de doua saptamani nu a știut nimeni ca este decedata. Legiștii au stabilit și de ce inima Cristinei Țopescu, care avea doar 59 de ani, a incetat sa mai bata. Din primele informatii venite de la Serviciul de Medicina Legala Ilfov, Cristina…

- Iulia Vantur și iubitul ei, Salman Khan, trec prin momentegrele, dupa ce nepotul actorului, de care acesta era foarte a propiat, s-astins din viața. Abdullah avea doar 38 de ani, iar cauza morții nu a fostfacuta publica.Despre Iulia Vantur se spune ca duce o viața de vis inIndia, alaturi de faimosul…

- Doliu in lumea cinematografiei. Actorul Mark Blum, cunoscut mai ales pentru rolurile din filmele „Desperately Seeking Susan” si „Crocodile Dundee” si serialele TV „Law & Order”, „You” si „Succession”, a murit in urma complicatiilor aparute dupa infectarea cu noul coronavirus, relateaza CNN . Actorul…

- Actorul american Mark Blum, star al seriei Netflix „You”, a murit la varsta de 69 de ani, din cauza complicatiilor provocate de maladia COVID-19 de care suferea, potrivit Variety. Actorul a murit miercuri intr-un spital din New York, potrivit Mediafax.Nascut pe 14 mai 1950, in Newark, New…

- Moarte cu semne de intrebare, ieri dupa-amiaza, in judetul Dambovita! O femeie a fost gasita fara suflare in fata unui bloc din Targoviste. Sinuciderea este prima ipoteza a anchetatorilor. Locatarii nu stiu insa cine este femeia si nu cred ca ar fi vorba despre un gest extrem.