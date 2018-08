Stiri pe aceeasi tema

- Chiar si in aceste conditii, familia teroristului inca se mai bucura de o mare influenta in societatea saudita. Asezata pe o canapea, intr-o incapere spatioasa, Hamida al-Attas, nascuta Alia Ghanem, a decis sa rupa tacerea si sa vorbeasca despre primul sau nascut, Osama bin Laden. Femeia marturiseste,…

- La șaptesprezece ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, ramașițele unui lucrator in domeniul financiar, in varsta de 26 de ani, ucis la New York in atacul asupra turnurilor gemene, au fost identificate in mod oficial datorita progreselor inregistrate in testarea ADN-ului, au anunțat oficialii…

- Un barbat ar fi ucis o tanara mama de 31 de ani și pe fiica acesteia, in varsta de 11 ani. Crima ingrozitoare a avut loc in Gloucester, Anglia. Christopher Boon (28 de ani) a plecat nevinovat,...

- Fostul șef al Serviciului de Investiții EC Roșia, actualul șef serviciu al UM Tismana, Ion Cocolea, se pregatește sa fie socru mic. Fiica acestuia, Mirela, s-a casatorit civil in acest weekend. „O zi cum nu am mai trait de mult. Inceputul unei noi etape. Casa de piatra copii”, a scris pe…

- Directorul fabricii de cauciuc Artego SA, Viorel David, se pregatește sa devina socru mic! Fiica acestuia, Alexandra, in varsta de 27 de ani, s-a casatorit civil in acest weekend. Alesul inimii sale se numește Pavel Alin Constantin și este patronul unei bijuterii din oraș. Ceremonia casatoriei…

- Betty și Catalin Vișanescu s-au casatorit civil, astazi, 22 iunie. Cei doi vor deveni in curand parinți, așa ca au decis sa faca pasul cel mare, mult mai devreme decat au planuit inițial. Alaturi le-au fost pretenii și familia. Fiica lui cea mare, Betty Stoian, a mers astazi la Starea Civila, alaturi…

- Krayem, un cetatean suedez de origine siriana, este suspectat ca apartine unei celule teroriste care se afla in spatele atacurilor de la Paris si Bruxelles si este pus sub acuzare pentru „conspiratie criminala in legatura cu o organizatie terorista" si „complicitate la crima", conform Le Parisien.Autoritatile…

- Tatal unui copil care a murit in atacul de la Manchester Arena le cere ajutorul artistilor Bono, Ed Sheeran si Chris Martin pentru a organiza un concert caritabil anual in beneficiul victimelor atacurilor teroriste, scrie bbc.com, conform news.ro.Fiica lui Andrew Roussos, Saffie Roussos, a…