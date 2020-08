Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi i-a impresionat pe jurnaliștii francezi, care l-au urmarit cu atenție de cand a fost transferat in Scoția. Fiul lui Gica Hagi a fost trecut pe o lista cu cinci jucatori de urmarit din campionatul Scoției, de catre francezii de la Urban Fusions.Jurnaliștii francezi noteaza ca Ianis Hagi a…

- Ianis Hagi (21 de ani) se va afla in acțiune pentru Rangers in aceasta seara, in meciul amical cu Coventry. Partida va putea fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro, incepand cu ora 19:15. Rangers - Coventry, liveSCORE de la 19:15 Rangers continua seria meciurilor amicale disputate dupa oprirea campionatului…

- Nu mai exista niciun pericol ca Ianis Hagi (21 de ani, mijlocaș ofensiv) sa ramana fara Steven Gerrard la Rangers. Vezi AICI golurile marcate de Ianis Hagi in Lyon - Rangers 0-2 Managerul nu este deloc interesat sa plece la Bristol City, al carei proprietar, Steve Lansdown, il inclusese pe o lista scurta…

- Ianis Hagi (21 de ani, mijlocaș ofensiv) a revenit pe teren pentru Rangers, in meciul amical disputat de echipa sa in compania celor de la Hamilton (2-1). Presa din Scoția informeaza ca evoluția lui Ianis a fost pe placul tehnicianului Steven Gerrard, iar play-maker-ul urmeaza sa evolueze și in celelalte…

- Prima imagine cu noul echipament al lui Rangers prezinta cinci jucatori esențiali ai albaștrilor. Iar in spatele capitanului James Tavernier (28 de ani, fundaș dreapta) e Ianis Hagi (21, mijlocaș ofensiv). Transferat definitiv de la Genk, Ianis Hagi e unul dintre jucatorii cei mai importanți la Rangers,…

- Cumparat de Rangers de la Genk, pentru 5 miloane de euro, dupa ce i-a impresionat pe scoțieni in timpul imprumutului de 6 luni, mijlocașul Ianis Hagi (21 de ani) a fost prezentat marți seara la formația din Glasgow. Internaționalul roman a susținut o conferința de presa alaturi de managerul Steven Gerrard,…

- Ianis Hagi a reluat antrenamentele la Rangers, dupa 14 saptamâni de pauza, iar antrenorul Steven Gerrard a spus ca Ianis s-a întors într-o forma incredibila. Gheorghe Hagi a spus ca „au venit copii la mine care m-au rugat sa fac o poza cu ei, pentru ca sunt tatal lui Ianis”,…

- Ianis Hagi a reluat antrenamentele la Rangers, dupa 14 saptamani de pauza. Desi campionatul din Scotia s-a incheiat, iar Celtic a fost numita campioana, Rangers a inceput pregatirea pentru returul din 16-imile Europa League, cu Bayern Leverkusen. Meciul se va juca in august, potrivit Mediafax.La…