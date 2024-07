Stiri pe aceeasi tema

- George Russell risca sa fie descalificat dupa ce a obținut o victorie in Marele Premiu de Formula 1 al Belgiei in fața coechipierului sau de la Mercedes, Lewis Hamilton. Motivul descalificarii este unul de natura tehnica, referitor la greutatea monopostul

- George Russell a crezut ca a obținut o victorie uluitoare in Marele Premiu al Belgiei de duminica, dar se așteapta ca englezul sa fie descalificat din cursa dupa ce mașina sa a fost gasita sub greutatea minima admisa de regulamentul FIA.

- Azi, de la ora 16:00, are loc Marele Premiu de Formula 1 al Belgiei. Charles Leclerc (Ferrari) va pleca primul pe circuitul de la Spa-Francorchamps, fiind urmat de Sergio Perez (Red Bull) și Lewis Hamilton (Mercedes). MP al Belgiei va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Marele Premiu de Formula 1 al Austriei, desfasurat duminica la Spielberg, s-a incheiat cu victoria surprinzatoare a britanicului George Russell (Mercedes), care a beneficiat de un incident intre compatriotul sau Lando Norris (McLaren) si olandezul Max Verstappen (Red Bull), castigatorul ultimelor trei…

- Pilotul olandez Max Verstappen este de neoprit și in acest sezon de Formula 1, caștigand fara niciun fel de emoții Marele Premiu de la Barcelona. Plecat de pe locul 2 al grilei de start, campionul mondial a trecut la conducerea cursei in turul 3 și acolo a ramas pana la final. In clasamentul final,…

- A zecea cursa a sezonului de Formula 1 are loc la Barcelona, pe circuitul din Catalonia. Aceasta va fi in format liveTEXT pe GSP.ro și televizata de Antena 1 și AntenaPLAY. Lando Norris va pleca din pole-position, iar Max Verstappen completeaza prima linie la start. Lewis Hamilton și George Russell,…

- George Russell (Mercedes) va porni de pe prima pozitie a grilei in Marele Premiu al Canadei, a noua etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, informeaza news.ro.Pentru Russell este primul pole position din acest sezon."Este extraordinar, ma simt atat de bine.