Hamdam – un Tinder lansat de iranieni, pentru căsătorii durabile Iranul a prezentat aplicația de intalniri denumita Hamdam, destinata sa faciliteze "casatoria durabila și informata", pentru tinerii musulmani. Aplicația este controlata de stat. Hamdam – care inseamna "companion" in limba farsi, permite utilizatorilor sa-și "caute soțul sau soția", a transmis, luni, televiziunea de stat. Este singura platforma de acest fel reglementata de stat, potrivit șefului […]

- Iranul a prezentat o aplicație de intalniri controlata de stat pentru a facilita “casatoria durabila și informata”, pentru tinerii musulmani, potrivit televiziunii de stat, transmite The Guardian.

