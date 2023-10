Stiri pe aceeasi tema

- Imagini publicate de Hamas arata cum militanții țin in brațe copii israelieni in timpul masacrului de sambata din kibuțul Holit, cand gruparea s-a infiltrat in sudul Israelului. Clipul de propaganda vrea sa sugereze ca gruparea are compasiune pentru micuți. Imaginile au fost inregistrate in timp ce…

- Poliția franceza a interzis protestele de solidaritate cu palestinienii care au fost programate pentru sfarșitul acestei saptamani, in timp ce razboiul dintre Hamas și Israel continua sa escaladeze. Doua demonstrații de solidaritate cu Palestina – una organizata de Asociația France Palestine Solidarite,…

- Papa Francisc a cerut ferm, miercuri, gruparii Hamas, sa elibereze ostaticii israelieni și susține ca Israelul are dreptul la autoaparare.Discursul Papei a fost unul sobru: „Continui sa urmaresc, cu durere și ingrijorare, ceea ce se intampla in Israel și Palestina. Atat de multe persoane au fost…

- Gruparea „Brigadele Iz al-Din al-Qassam”, care este aripa militara a mișcarii radicale Hamas, a anunțat bombardarea aeroportului Ben Gurion din Tel Aviv. „Brigazile Al-Qassam lanseaza un atac cu rachete pe aeroportul Ben Gurion ca raspuns la un atac asupra civililor”, se arata intr-un comunicat publicat…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, originar din Palestina, și-a exprimat indignarea și dezaprobarea fața de conflictul devastator dintre Israel și gruparea terorista Hamas, subliniind ca violența care a dus la pierderea de vieți nevinovate nu poate avea nicio justificare…

- Noi imagini cu un puternic impact emoțional au fost publicate pe rețelele sociale din momentul atacului Hamas in timpul unui festival de muzica organizat in apropierea graniței cu Fașia Gaza. Cel puțin 260 de tineri au fost uciși, mulți fiind dați disparuți. Festivalul Nova se desfașura in aer liber…

- Aripa armata a Hamas anunța ca au lansat 150 de rachete asupra Tel Aviv-ului, orașul care servește drept gazda pentru cel mai mare aeroport al țarii și pentru majoritatea ambasadelor. Atacul ar reprezenta un raspuns la raidurile aeriene israeliene din cursul serii asupra Gaza.Brigazile Izzedine al…

- Gruparea militanta islamista Hamas a revendicat responsabilitatea pentru atacuri cu rachete lansate spre Israel din Gaza sambata dimineața devreme (7 octombrie), in timp ce sirenele au sunat in tot Israelul, inclusiv in Ierusalim. Exploziile au putut fi auzite in orașele din jurul Tel Avivului și in…