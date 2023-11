Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia militanta islamista Hamas a tras din nou rachete inspre localitatile israeliene duminica seara, sirenele de avertizare sunand de mai multe ori in zona mai larga a Tel Avivului, informeaza dpa, citat de Agerpres.Bratul militar al Hamas a revendicat responsabilitatea pentru atacuri pe Telegram.…

- Guvernul israelian a anunțat ca gruparea terorista Hamas a lansat asupra Israelului peste 7.400 de rachete, din 7 octombrie și pana in prezent. Dintre acestea sistemul Iron Dome a interceptat peste 1.100 de rachete, informeaza The Guardian, care citeaza publicația Time of Israel.

- Sirenel au inceput sa rasune iar, sambata la pranz, in majoritatea regiunilor israeliene, anunțand populația sa se adaposteasca rapid.Hamas și Jihadul Islamic au lansat un nou atac puternic cu rachete, iar Israelul a emis alerta roșie inclusiv in marile centre Tel Aviv și Ashdod. In același…

- Cinci dintre proiectile – rachete antitanc ghidate – au fost interceptate de scutul de aparare aeriana Iron Dome, restul nefiind indreptate spre zone populate, a precizat armata. Nu exista informatii cu privire la victime sau pagube in urma atacului. IDF spune ca bombardeaza ca riposta locurile de…

- Atac cu rachete al Hamas asupra orașului Tel Aviv! Sirenele suna, oamenii se ascund in buncareInformații de ultima ora spun ca, vineri seara, teroriștii Hamas au atacat cu rachete orașul Tel Aviv. Sirenele suna in Tel Aviv și suburbiile din jur, precum și in orașul Ashdod, de pe coasta de…

- Gruparea militanta islamista Hamas a revendicat responsabilitatea pentru atacuri cu rachete lansate spre Israel din Gaza sambata dimineața devreme (7 octombrie), in timp ce sirenele au sunat in tot Israelul, inclusiv in Ierusalim. Exploziile au putut fi auzite in orașele din jurul Tel Avivului și in…

