Șeful Hamas in Fașia Gaza, Yahya Sinwar, a declarat ca organizația paramilitara islamista palestiniana are „resurse financiare suficiente. „O mare parte provine din Iran, iar o alta parte provine de la donatori arabi și musulmani și de la oameni liberi din intreaga lume”. Sinwar a amenințat cu reluarea ostilitaților cu statul evreu daca Israel va […] The post Hamas: Sunt 10.000 de kamikaze in Israel, gata sa raspunda first appeared on Ziarul National .