- Premierul in exercitiu al Israelului, Benjamin Netanyahu, afirma ca operatiunile militare impotriva grupurilor islamiste din Fasia Gaza vor continua, in contextul atacurilor cu racheta lansate de pe acest teritoriu palestinian. "Eu am spus ca vom genera pierderi grave pentru Hamas si pentru…

- Armata israeliana a pus in practica in noaptea de joi spre vineri o strategie care i-a luat prin surprindere pe luptatorii palestinieni, anunțand o ofensiva terestra care nu s-a concretizat insa. In schimb, avioanele și artileria au bombardat din aer și de dincolo de granița pozițiile expuse ale Hamas,…

- Armata israeliana continua operatiunile militare impotriva grupurilor islamiste din Fasia Gaza. Bilantul in Fasia Gaza, teritoriu palestinian aflat sub controlul organizatiei islamiste Hamas, a ajuns la 115 morti si peste 620 de raniti.

- Herman Berkovits, medicul premierului israelian Benjamin Netanyahu, a fost invitat la Antena 3 si a discutat despre situatia din Gaza si Israel. Acesta spune ca Israelul nu vrea sa cucereasca Fasia Gaza si ca va continua sa loveasca populatia palestiniana pana cand Hamas „va ruga” aramta israeliana…

- In cea mai grava escaladare a conflictului cu palestinienii din ultimii 7 ani, Israelul este supus unui baraj de rachete Hamas, de o intensitate fara precedent. De 48 de ore ploua cu rachete asupra orașelor din sudul și centrul țarii, unde traiesc și un sfert de milion de israelieni de origine romana.…

- Organizatia islamista Hamas, care detine controlul asupra teritoriului palestinian Fasia Gaza, a semnalat, miercuri seara, ca este dispusa la semnarea unui armistitiu cu Israelul, informeaza agentia Reuters s...

- Nu exista „niciun semn de calmare a escaladarii violențelor” Miercuri, din nou morți cu zecile și raniți cu sutele in Israel și Gaza. Din nou tiruri cu rachete și raspuns al forțelor de ordine israeliene cu gaze lacrimogene și… lacrimi ale civililor victime nevinovate. Din nou, relateaza corespondenți…

- Israelul isi va 'intensifica' atacurile impotriva Hamas, a avertizat marti premierul Benjamin Netanyahu dupa moartea a doua israeliene in urma unor tiruri de rachete dinspre Fasia Gaza, enclava palestiniana aflata sub controlul acestei miscari islamiste armate, transmite AFP, citat de agerpres. 'Incepand…