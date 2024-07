Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii din Gaza, controlat de Hamas, a anuntat sambata ca cel putin 71 de palestinieni au fost ucisi intr-un atac aerian al Israelului asupra taberei Al-Mawasi pentru persoane stramutate din sudul Fasiei Gaza. Israelul afirma ca l-a vizat pe Mohammed Deif, oficialul militar de top al Hamas,…

- Presedintele Adunarii Nationale a Frantei a suspendat marti, 28 mai, sedinta de dupa-amiaza a Camerei Inferioare a parlamentului, dupa ce Sebastien Delogu (36 de ani), un deputat nascut la Marseille al partidului de extrema stanga Les Insoumis (LFI), a fluturat un steag palestinian pentru a atrage atentia…

- Confruntarile dintre Israel și militanții din Hamas, Jihadul Islamic și din facțiuni palestiniene mai mici s-au intensificat peste noapte, devenind unele dintre cele mai violente din ultimele luni, atat in nordul, cat și in sudul Fașiei Gaza, au declarat miercuri ambele parți. In Gaza se dau lupte violente,…

- Razboiul din Gaza s-a aflat in centrul premiilor Pulitzer 2024 anuntate luni, distinctiile anuale americane pentru presa si literatura acordand o mentiune speciala jurnalistilor care acopera conflictul dintre Israel si Hamas, transmite AFP, potrivit Agerpres.

- Netanyahu a spus ca Israelul este dispus sa intrerupa luptele in Fasia Gaza pentru a asigura eliberarea ostaticilor inca detinuti de Hamas, despre care se crede ca ar fi peste 130, relateaza Reuters, citat de Agerpres."Dar, in timp ce Israelul a dat dovada de disponibilitate, Hamas ramane inradacinat…

- Presedintele american Joe Biden l-a ironizat pe contracandidatul sau la alegerile prezidentiale din SUA din toamna acestui an, republicanul Donald Trump, pe care l-a comparat cu ”un baietel de sase ani”, la cina anuala a corespondentilor de presa la Casa Alba, transmit AFP si Reuters. Numerosi invitati…

- Ministerul Sanatații din Gaza, condus de Hamas, a declarat ca numarul morților din razboi depașește 34.000. Bilanțul a fost facut pentru mai mult de șase luni de razboi dintre Israel și militanții palestinieni.Bilanțul include cel puțin 42 de morți in ultimele 24 de ore, se arata intr-un comunicat al…

- Emiratele Arabe Unite au anuntat ca au demarat o importanta operatiune de livrare a sprijinului umanitar la Khan Younes, un oras din sudul Fasiei Gaza, care a fost epicentrul lunilor de lupte dintre Israel si miscarea palestiniana Hamas