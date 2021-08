Hamas a confirmat luni dimineata realegerea fara opozitie cunoscuta a sefului sau, Ismail Haniyeh, in fruntea miscarii islamiste palestiniene la putere in Fasia Gaza, iesita de curand dintr-un nou razboi cu Israelul, noteaza AFP.



Duminica, mai multe surse au sugerat realegerea lui Ismail Haniyeh in functia de sef al biroului politic al miscarii care controleaza Fasia Gaza, enclava palestiniana saracita cu doua milioane de locuitori sub blocada israeliana.



Luni in zori, Hamas a publicat un comunicat pentru a confirma ca comisia sa electorala a "finalizat supervizarea etapelor…