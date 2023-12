Stiri pe aceeasi tema

- O nava de marfa a fost atacata din nou in Marea Roșie. Compania britanica de securitate maritima Ambrey a precizat ca, vineri, 15 decembrie, a fost lovit un cargou german Hapag-Lloyd care arboreaza pavilion liberian, transmite Bild. Nu sunt detalii despre eventuale victime.Nava se indrepta spre sud…

- Crește tensiunea intre cei doi aliați: secretarul american al apararii, Lloyd Austin, tocmai a avertizat Israelul ca risca o „infrangere strategica” daca nu protejeaza civilii palestinieni din Fașia Gaza. IDF iși reia campania militara, iar premierul israelian Benjamin Netanyahu nu va permite Autoritații…

- La ordinele premierului Benjamin Netanyahu, cele mai importante agenții de spionaj ale Israelului lucreaza la planuri de a anihila liderii Hamas care traiesc in Liban, Turcia și Qatar, noteaza The Wall Street Journal.

- Israelul poate face o pauza in razboiul cu Hamas doar daca militanții sint de acord sa elibereze ostaticii. Acest lucru a fost declarat de premierul israelian Benjamin Netanyahu, relateaza RBC-Ucraina cu referire la Sky News. "Israelul refuza o incetare temporara a focului, care nu include eliberarea…

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a declarat marți, 24 octombrie, in fața unui grup de soldați israelieni, ca Israelul trebuie sa distruga Hamas și a avertizat ca razboiul se afla inca in stadii incipiente, relateaza CNN."Pregatiți-va pentru sarcinile care vor urma, razboiul este abia la…

- Hezbollahul libanez are schimburi focuri de arma cu Israelul, peste granita, aproape constant in ultimele zile, in cea mai grava escaladare de la razboiul lor major din 2006, iar aceasta evolutie face sa planeze amenintarea unei extinderi a conflictului dintre Israel si grupul palestinian Hamas, relateaza…

- Adrian Cioroianu a explicat ca scenariul de coșmar pe care statele occidentale incearca sa il evite este ca Golful Persic sa nu devina un teatru de razboi, avand in vedere ca este una dintre rutele petroliere ale lumii „Situația, intr-un fel a explodat. Sa speram ca nu se va propaga mai departe aceasta…

- Conform celui mai recent bilanț publicat in cursul zilei de azi de Ministerul Palestinian al Sanatații, cel puțin 950 de persoane au fost ucise in Fașia Gaza de cand Israelul și-a lansat atacurile aeriene, scrie presa internaționala. Raed Arafat, palestinian de origine, a avut o reacție legata de razboiul…