- Israelul sustine ca miscarea palestiniana Hamas ascundea un sistem de bruiaj electronic in cladirea-turn din Gaza unde aveau birouri unele unele redactii internationale, intre care AP si Al-Jazeera. Cladirea a fost distrusa de aviatia israeliana in timpul conflictului de la inceputul lunii mai.

- In cadrul convorbirii telefonice avute sambata, 15 mai, cu presedintele american Joe Biden, premierul israelian Benjamin Netanyahu a insistat asupra faptului ca evacuarea persoanelor din imobilul „in care se aflau tinte teroriste” a fost organizata inainte de raid, potrivit unui comunicat al biroului…

