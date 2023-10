Stiri pe aceeasi tema

Un anunț important a fost facut de purtatorul de cuvant militar al Brigazilor Al-Qassam, Abu Ubaida. Purtatorul de cuvant al Al Qassam, Abu Obedia: „Vom...

- Abu Ubaida, un purtator de cuvant al aripei militare a Hamas, Brigazile Al-Qassam, a declarat ca mișcarea va executa un ostatic israelian pentru fiecare atac israelian asupra unei cladiri rezidențiale fara avertisment. O inregistrare a declarației sale a fost difuzata de postul de televiziune Al Jazeera.…

- Un anunț important a fost facut in urma cu cateva minute de purtatorul de cuvant militar al Brigazilor Al-Qassam, Abu Ubaida.Purtatorul de cuvant al Al Qassam, Abu Obedia: „Vom vorbi cu inamicul cu limbajul pe care il cunoaște - violența, și am decis sa punem capat terorismului entitații fasciste…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas continua pentru a treia zi. Luptatorii palestinieni au anunțat ca au lansat rachete asupra orașului israelian Așkelon și ca au vizat Aeroportul Internațional Ben Gurion de langa Tel Aviv. La randul sau, Israelul a afirmat ca a lovit noaptea trecuta…

- „Ca urmare a escaladarii conflictului din Israel, am anulat zborurile catre si dinspre Tel Aviv pana la o notificare ulterioara. Wizz Air ii contacteaza direct pe pasagerii afectati, prin e-mail sau SMS, si le ofera optiuni pentru reprogramare sau rambursare, precum si pentru cazare”, au anuntat reprezentantii…

- Ca raspuns la atacurile lansate de militantii palestinieni in orasele din sudul si centrul tarii, Israel a demarat operatiunea Sabia de Otel, o operatiune militara de retaliere. In numai cateva ore, contraatacul israelian a provocat sute de morti si mii de raniti in Fasia Gaza. Ca raspuns la atacurile…

- Ucraina a declarat sambata ca sustine Israelul in "dreptul lui de a se apara", dupa atacurile lansate de Hamas dinspre Fasia Gaza, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Ucraina condamna ferm atacurile teroriste in curs impotriva Israelului, inclusiv tirurile de rachete impotriva populatiei civile la…