- Consiliul de Securitate al ONU a pastrat marti, intr-o reuniune de urgenta, un minut de reculegere pentru cei 60 de palestinieni ucisi in Fasia Gaza de fortele israeliene in urma cu o zi, relateaza dpa. Coordonatorul special al ONU pentru procesul de pace in Orientul Mijlociu, Nikolai…

- La o zi dupa ce zeci de mii de palestinieni au protestat de-a lungul frontierei dintre Fasia Gaza si Israel, zeci de trupuri neinsufletite au fost conduse marti pe ultimul drum la funeraliile desfasurate in enclava de coasta, relateaza dpa. In total, 60 de oameni au fost ucisi de fortele israeliene…

- Cel putin 18 palestinieni au fost ucisi de militari israelieni luni, in cele mai sangeroase confruntari la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel din ultimele saptamani. Aceste violente au loc cu doar cateva ore inaintea deschiderii controversatei Ambasade a Statelor Unite la Ierusalim,…

- Ambasadoarea SUA la ONU, Nikki Haley, a acuzat joi miscarea islamista palestiniana Hamas, care controleaza Fasia Gaza, ca foloseste copii drept "carne de tun", transmite AFP. "Toti cei care sunt preocupati in mod serios de copiii din Gaza ar trebui sa ceara Hamas sa puna capat imediat folosirii lor…

- Omar Samour, un fermier palestinian in varsta de 27 de ani, a fost ucis in orasul Khan Younis, au anuntat autoritatile locale. Localnicii sustin ca acesta culegea patrunjel pentru a-l vinde, in momentul in care un proiectil de tanc a aterizat pe camp. Hamas, gruparea militanta care domina…

- Tunelul se afla in zona Kerem Shalom, in sud-estul Fasiei Gaza, la frontiera cu Israelul. Israelul a rispotat astfel la o serie de atacuri cu rachete lansate din teritoriul Fasia Gaza. "Incidentele demonstreaza ca armata israeliana este pregatita pentru orice scenariu, fara avertismente",…

- Armata israeliana a distrus un tunel construit de miscarea islamista Hamas la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, anunta ministrul israelian al Apararii, Avigdor Lieberman, citat de site-ul Ynetnews.com.

- Doi palestinieni au fost ucisi in Fasia Gaza de tiruri ale armei israeliene, care a ripostat incepand de sambata dupa ce soldati israelieni au fost raniti de un dispozitiv exploziv, au anuntat duminica surse medicale palestiniene, informeaza AFP. Cei doi palestinieni au fost ucisi la est de orasul Rafah,…