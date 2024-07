Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea islamista palestiniana Hamas a acceptat sa negocieze eliberarea ostaticilor israelieni in schimbul eliberarii unor detinuti palestinieni - fara un armistitiu permanent in Razboiul din Fasia Gaza -, declara un oficial de rang inalt din cadrul miscarii AFP, potrivit news.ro

- Benjamin Netanyahu a spus ca faza de lupte intense impotriva Hamas in Fasia Gaza se apropie de sfarsit, dar a avertizat ca razboiul se va incheia abia atunci cand grupul islamist nu va mai controla enclava palestiniana. Israelul va putea desfasura mai multe forte de-a lungul granitei de nord cu Libanul,…

- Forțele de Aparare ale Israelului (FDI) au anunțat ca reprezentanții sai au informat familiile a patru ostatici reținuți in Gaza „ca aceștia nu mai sunt in viața”, scrie CNN.FDI a precizat ca a comunicat familiilor lui Chaim Peri, Yoram Metzger, Amiram Cooper și Nadav Popplewell, „care au fost rapiți…

- Israelienii nu mai au voie sa intre in Maldive, in contextul conflictului din Fașia Gaza cu organizația terorista Hamas, anunța guvernul țarii. Biroul prezidențial al statului insular a comunicat aceasta decizie printr-un comunicat de presa, menționand ca legislația țarii va fi modificata in consecința.…

- Armata israeliana a bombardat, sambata, Fasia Gaza, inclusiv Rafah, a doua zi dupa ce Curtea Internationala de Justitie (CIJ) i-a ordonat sa isi suspende operatiunile in acest sector, in contextul in care la Paris se depun eforturi pentru a asigura o incetare a focului intre Israel si Hamas, relateaza…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas a transmis, vineri, dupa plecarea delegatiei sale din Egipt, unde au avut loc negocieri timp de doua zile, ca ”mingea este in intregime in terenul ocupației” in vederea unui acord al unui armistitiu in Razboiul din Fasia Gaza, relateaza AFP, preluata de News.ro.

- Dupa sase luni de conflict impotriva Hamas, publicul israelian este profund divizat in ceea ce priveste modul in care se poate castiga razboiul din Fasia Gaza. La fel sunt si cei trei inalti oficiali ai cabinetului de razboi, un organism care atunci cand a fost format, era menit tocmai sa incurajeze…