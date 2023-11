Stiri pe aceeasi tema

- Un atac al Fortelor de Aparare ale Israelului (IDF) a provocat o explozie masiva in tabara de refugiati Jabalia din nordul Fasiei Gaza, provocand numeroase victime, au declarat oficiali din ambele parti, relateaza CNN. Autoritatile controlate de Hamas au acuzat Fortele de Aparare ale Israelului pentru…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au publicat sambata imagini cu forțe terestre implicate in operațiunile din Fașia Gaza in timpul nopții, relateaza publicația The Times of Israel, adaugand ca operațiunile continua și astazi.In imaginile publicate de IDF pe rețeaua X, fostul Twitter, apar trupe…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au anuntat vineri dimineata ca au trimis infanteria pentru un „raid tintit” impotriva unor obiective Hamas din „sectorul central al Fasiei Gaza”, cu sprijinul unor „avioane de vanatoare si drone”.

- Forțele de Aparare ale Israelului au publica o inregistrare audio in care un ofițer al Direcției de Informații Militare israelieni vorbește cu un barbat din Gaza , iar acesta ii relateaza ca Hamas a ajuns chiar sa traga in palestinienii care voiau sa se indrepte spre sudul Fașiei Gaza, forțandu-i practic…

- Forțele de Aparare ale Israelului publica o inregistrare audio in care un ofițer din cadrul Unitații 504 a Direcției de Informații Militare - specializata in HUMINT - vorbește cu un barbat din Gaza, in timpul careia acesta descrie cum Hamas impiedica oamenii sa evacueze din partea de nord a Fașiei Gaza…

- Forțele de Aparare ale Israelului au anunțat ca finalizeaza pregatirile pentru o operațiune in Fașia Gaza care implica diferite ramuri ale armatei. Forțele de aparare israeliene au declarat ca se pregatesc sa puna in aplicare o serie de planuri ofensive care includ acțiuni coordonate din aer, de pe…

- Armata israeliana i-a avertizat pe locuitorii din partea de nord a Fasiei Gaza sa se refugieze spre sud, avand in vedere ca planuieste o incursiune terestra sau o ofensiva intensificata. In aceasta zona locuiesc aproximativ 1 milion de persoane. Hamas nu lasa civilii sa fuga? Fortele de Aparare ale…

- Forțele de Aparare ale Israelului detin „controlul total” asupra localitatilor din sudul țarii atacate de miscarea islamista palestiniana Hamas, a anuntat luni un purtator de cuvant militar.