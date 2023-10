Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea islamista palestiniana Hamas a lansat sambata, 7 octombrie, un atac fara precedent asupra Israelului, tragand mii de rachete din Fașia Gaza in Israel, in timp ce zeci de luptatori s-au infiltrat.

- Hamas a luat "ostatici și prizonieri de razboi", a declarat purtatorul de cuvant al forțelor de aparare israeliene, generalul de brigada Daniel Hagari."Exista ostatici și prizonieri de razboi pe care Hamas i-a luat. Exista, de asemenea, morți in randul soldaților FDI. Nu avem inca un numar exact…

- Armata israeliana si militanții palestinieni din Fasia Gaza au intrat din nou in razboi sambata, dupa ce Hamas a lansat o ofensiva militara surpriza, cu mii de rachete si infiltrarea unor luptatori in teritoriul statului evreu.

- Gruparea militanta islamista Hamas a revendicat responsabilitatea pentru atacuri cu rachete lansate spre Israel din Gaza sambata dimineața devreme (7 octombrie), in timp ce sirenele au sunat in tot Israelul, inclusiv in Ierusalim. Exploziile au putut fi auzite in orașele din jurul Tel Avivului și in…

- Ministerul roman al Afacerilor Externe (MAE) a ridicat, sambata, nivelul de alerta de calatorie pentru Statul Israel, si le recomanda cetatenilor romani care intentioneaza sa calatoareasca in aceasta tara sa isi reprogrameze deplasarea. De asemenea, cetatenii romani care se afla pe teritoriul Statului…

