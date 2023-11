Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de Aparare ale Israelului afirma ca, de la inceputul ofensivei terestre in Fasia Gaza, in urma cu o saptamana, a lovit peste 2.500 de tinte pe teren, aerian si naval, informeaza news.ro.In cursul noptii, potrivit IDF, trupele au continuat luptele cu Hamas in nordul Fasiei Gaza. Fortele…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au publicat sambata imagini cu forțe terestre implicate in operațiunile din Fașia Gaza in timpul nopții, relateaza publicația The Times of Israel, adaugand ca operațiunile continua și astazi.In imaginile publicate de IDF pe rețeaua X, fostul Twitter, apar trupe…

- Forțele de Aparare ale Israelului afirma ca in cursul nopții a efectuat un „raid țintit” in partea de nord a Fașiei Gaza cu forțe de infanterie și tancuri. Forțele de aparare israeliene spun ca trupele au lovit numeroși teroriști, infrastructura și pozițiile de lansare a rachetelor ghidate antitanc.…

- Sunt primele confruntari dintre Israel si teroristi in interiorul Fasiei Gaza. Hamas sustine ca luptatorii sai au distrus doua buldozere militare israeliene și un tanc intr-o ambuscada in apropiere de orașul Gaza, Khan Younis. De partea cealalta, Forțele de Aparare ale Israelului au confirmat pentru…

- Forțele israeliene și-au marit frecvența și intensitatea raidurilor din Cisiordania, scrie luni Al Jazeera.Peste 500 de palestinieni au reținuți in Cisiordania incepand din 7 octombrie, trupele israeliene spunand ca au reușit sa aresteze aproximativ 200 de membri Hamas. Dupa ce Israel a bombardat…

- Forțele de Aparare ale Israelului au anunțat ca finalizeaza pregatirile pentru o operațiune in Fașia Gaza care implica diferite ramuri ale armatei. Forțele de aparare israeliene au declarat ca se pregatesc sa puna in aplicare o serie de planuri ofensive care includ acțiuni coordonate din aer, de pe…

- Trupele israeliene au efectuat "raiduri locale" in ultimele 24 de ore in Fașia Gaza, au anunțat vineri, 13 octombrie, Forțele de Aparare ale Israelului (IDF), relateaza CNN și Sky News, care noteaza ca acesta poate constitui primul indiciu al trecerii la ofensiva terestra anticipata in enclava dens…

- Trupele israeliene s-au angajat in lupte la sol "in mai multe locuri in jurul Fasiei Gaza" impotriva combatantilor ce s-au infiltrat "cu ajutorul unor parapante" pe mare si pe uscat, potrivit purtatorului de cuvant al armatei israeliene, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "In acest moment, suntem…