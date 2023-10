Liderul mișcarii rebele Ansar Allah (Houthis) din Yemen, Abdel Malek al-Husi, a amenințat cu un “raspuns militar” in cazul in care SUA vor interveni in conflictul palestiniano-israelian. “Suntem pregatiți sa luam parte la atacuri cu rachete, atacuri cu drone și alte forme de raspuns militar daca America intervine direct in agresiunea impotriva Palestinei”, a declarat el intr-un discurs adresat susținatorilor Hamas, difuzat de canalul de televiziune Al Masirah, deținut de Houthi. Liderul mișcarii a declarat ca Houthis sunt gata sa se coordoneze cu alte grupuri și sa se alature acțiunilor acestora…