Intr-o premiera pentru consiliile județene, spitalele din Ilfov implementeaza proiectul „hAM grija de tine”, care aduce caini de terapie in unitațile medicale. Inițiativa a fost lansata recent in Spitalul Județean Ilfov, Spitalul de Obstetrica și Ginecologie Buftea și Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” din Balaceanca și a fost intampinata cu entuziasm atat de pacienți, cat […] The post „hAM grija de tine”: Caini de terapie introduși in spitalele din Ilfov pentru imbunatațirea starii de sanatate a pacienților appeared first on Puterea.ro .