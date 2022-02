Halva pentru Recep Erdogan Președintele Turciei, Recep Erdogan, nu este prea iubit in randul poporului pe care-l conduce. Și asta din cauza masurilor nepopulare pe care le-a tot luat in ultima vreme. Așa ca, in momentul in care duminica a anunțat pe o rețea de socializare ca are Covid, o forma ușoara, fara complicații, dar e bine ca toata lumea sa faca rugaciuni pentru el, pe mai toate rețelele de comunicare a inceput bașcalia la adresa sa. Mai multe persoane au scris ca ii doresc și se roaga sa se ajunga la imparțitul de halva pentru sufletul lui. “S-a imbolnavit de coronavirus si vrea rugaciuni. Sa stea fara grija, ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

