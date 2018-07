Stiri pe aceeasi tema

- Scene incredibile. Doi politisti de frontiera au fost surprinși cand incarcau in masina saci cu tigari de contrabanda Doi politisti de frontiera au fost depistati cand incarcau in masina de Politie mai multi saci cu tigari de contrabanda din Serbia. Procurorii cerceteaza acest caz. Potrivit unor surse…

- Un numar de 13 migranți au fost opriți, noaptea trecuta, la frontiera cu Serbia. Polițiștii de frontiera spun ca aceștia provin din țari precum Irak, Iran, Afganistan sau Pakistan, și au incercat sa intre ilegal in Romania.

- Politisti din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei au descoperit aproximativ 10.000 pachete de tigari intr-un autoturism de teren, precizeaza un comunicat de presa al IGPF remis, joi, AGERPRES. Potrivit sursei citate, in urma actiunii, un…

- Un microbuz in care erau ascunse peste 27.000 de pachete de tigari a fost descoperit de politistii din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Botosani, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al institutiei, Minodora Racnea. Potrivit sursei citate, captura a fost facuta in timpul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad, judetul Timis, au depistat un bebelus ascuns de parinti sub o patura, pe bancheta din spate a unui autoturism, pentru a-l scoate ilegal din Romania, deoarece nu avea documente de calatorie.

- Doi parinți și-au ascuns bebelușul sub paturi pentru a putea ieși cu el din țara. In varsta de un an și cinci luni, copilul nu avea documentele necesare pentru a fi transportat peste granița. Polițiștii de frontiera din Timiș au oprit la control doi tineri care incercau sa iasa din țara cu bebelușul…

- Politistii de frontiera au confiscat aproximativ 2800 de pachete cu tigari de provenienta Serbia, gasite ascunse in diferite locuri intr-un autoturism marca Daewoo condus de un cetațean roman. Masina a fost oprita in trafic, pe comunicatia Dudeștii Vechi-Valcani, la ieșirea din localitatea Valcani.…

- Politistii de frontiera de la Jimbolia au depistat doi cetateni, unul din Kosovo si unul din Turcia, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania, cu ajutorul unei calauze ce avea dubla cetațenie sarbo-franceza. Seara trecuta, in jurul orei 23.30, politistii de frontiera au observat…