HALUCINANT Pacientă bătută cu pumnii, picioarele și un baston, în spita, de un infirmier Un infirmier de la Spitalul de Psihiatrie din Galați a batut o pacienta cu pumnii, picioarele și un baston, in prezența unor angajați ai unitații medicale. Incidentul deosebit de violent s-a produs vineri, iar polițiștii galațeni au inceput o ancheta in urma plangerii depuse de victima, anunța MEDIAFAX. Surse din cadrul spitalului galațean spun ca femeia de 26 de ani, o pacienta veche a medicilor de la Psihiatrie, era foarte agitata in momentul in care a fost adusa la unitatea medicala. Dupa ce a fost vazuta de medic, ea a fost internata intr-o secție a spitalului. Se pare ca incidentul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 15 copii au fost gasiți miercuri intr-un after-school din orașul Galați, deși autoritațile au interzis aceste programe, in contextul crizei provocate de coronavirus. Prima amenda primit de after-school este de 2.500 de lei, insa autoritațile nu exclud și o a doua sancțiune.Incidentul a avut…

- Clipe de groaza pentru o eleva de clasa a X-a, de la un liceu din Falticeni, Suceava. Mai multe colege de școala au trantit-o la pamant, tras-o de par și lovit-o cu pumnii și picioarele. Totul s-a petrecut sub ochii celorlalți elevi, care au preferat sa filmeze intreaga scena, fara sa intervina.Oamenii…

- Un nou caz de violența in familie s-a produs in județul Alba. Potrivit polițiștilor, la data de 15 februarie 2020, in jurul orei 19,30, Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au fost sesizați, prin 112, de catre o femeie care locuiește in comuna Meteș, cu privire la faptul ca a fost agresata…

- Ziarul Unirea Femeie din Galda de Jos, BATUTA cu pumnii și picioarele peste cap și corp, de concubin. Dosar penal și ordin de protecție provizoriu fața de barbatul din Meteș O femeie din Galda de Jos a fost BATUTA cu pumnii și picioarele peste cap și corp, de catre concubin. Dosar penal și ordin de…

- A batut-o, a scos-o afara in picioarele goale, asta in timp ce abia reușea sa scoata doua vorbe, din pricina alcoolului care parca ii luase mințile. Soarta fetiței de șapte ani, maltratata de mama aflata in stare avansata de beție, nu a fost inca decisa.

- O crima la comanda, in stil mafiot, s-a petrecut in ultima zi a anului 2019, in localitatea Buciumeni, din judetul Galați.O femeie le-ar fi oferit la doi barbați suma de 2.500 de lei ca sa ii omoare soțul, cetațean italian, cu 30 de ani mai in varsta ca ea. Conform planului, totul trebuia sa para un…

- O crima in stil mafiot s-a produs in localitatea Buciumeni, din judetul Galati, unde o femeie ar fi oferit 2.500 de lei pentru doi barbati din sat care sa ii omoare sotul. Este vorba de un cetatean italian, cu 30 de ani mai in varsta ca ea, transmite Mediafax . Incidentul s-a produs in ultima zi a anului…

- „Pacienta a decedat, iar autopsia urmeaza sa fie facuta de Institutul de Medicina Legala", a declarat, pentru Mediafax, Ionut Nistor, purtator de cuvant al Spitalului C I Parhon Iasi. Femeia era in stare grava inca de cand a fost transferata de la Vaslui, prognosticul medicilor fiind unul rezervat.…