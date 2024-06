Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul lui Cristian, tanarul disparut in viiturile din Italia, a fost gasit in raul Natisone, intr-o zona foarte periculoasa. Primarul localitații s-a implicat in operațiunile de cautari, iar dupa ce trupul neinsuflețit al tanarului a fost gasit, acesta a declarat zi de doliu local.

- Ieri, o fetița de doi ani a disparut in Dolj, iar astazi, copila a fost gasita moarta intr-o rapa, cu urme de violența. Trupul neinsuflețit al Raisei a fost descoperit de polițiști la cațiva metri de casa.

- In acest moment nu a fost identificata victima. Trupul neinsuflețit al barbatului a fost descoperit la ora 06:30, potrivit pompierilor de la ISU Dobrogea. Un barbat care facea sport și trecea prin zona a fost cel care a observat trupul neinsuflețit al barbatului plutind in apa. A sunat imediat la 112,…

- Naomi a murit pe un pat de spital in Germania, celebr acantareața transgendender a suferit un accident vascular-cerebral in urma cu cateva zile. Cei apropiați fac eforturi pentru a o repatria și a-i oferi un inmormantare in țara natala, Romania.

- O comisie de ancheta a armatei israeliene (IDF) a stabilit ca Efrat Katz, 68 de ani, „a fost, probabil, ucisa dupa ce un elicopter de lupta al forțelor aeriene a deschis focul asupra mașinii in timp se afla impreuna cu teroriștii Hamas care au rapit-o din kibuțul Nir Oz pe 7 octombrie, transmit Canal…

- Potrivit declarațiilor facute de Aleksandar Vucici in plenul Parlamentului au fost arestate doua persoane suspectate ca au omorat-o pe Danka Ilici. „Au marturisit crima! Amandoi au marturisit. (...) Cu ce ​​fel de monștri avem de-a face?” a adaugat liderul de la Belgrad.Trupul micuței nu a fost gasit,…

- Ilie Marcel Serbuc a fost condamnat miercuri, 3 aprilie, de Tribunalul Bucuresti la 26 de ani inchisoare pentru omor calificat si talharie, dupa ce a ucis-o pe fetita concubinei sale si i-a ascuns cadavrul in lada unei canapele. Decizia nu este definitiva, relateaza Digi24. Pe de alta parte, magistratii…

- Trupul lui Gabriel Zahiu, fost fotbalist al Stelei, a fost adus la Buzau dupa mai bine 4 luni de disperare a familiei. Foștii lui coechipieri, Dumitru Ghizdeanu și Dan Tulpan, i-au adus un ultim omagiu la capela. Gabriel Zahiu, fost fundaș la Steaua, a murit pe 20 noiembrie 2023, la trei zile dupa ce…