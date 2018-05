Stiri pe aceeasi tema

- Femeia care si-a omorat fiul in locuinta din Lupeni, judetul Hunedoara, a fost retinuta pentru 24 de ore. Aceasta le-a spus anchetatorilor ca l-a lovit cu un cutit pe barbatul de 36 de ani, pentru ca i-a cerut bani, el neavand un loc de munca, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Miercuri dupa-amiaza, ea a sunat la numarul de urgenta 112 si a anuntat ca si-a injunghiat fiul, dupa un conflict produs in locuinta acestora, anunta IPJ Hunedoara, potrivit Agerpres. Barbatul ucis avea 35 de ani si, potrivit spuselor femeii, fapta s-ar fi produs la primele ore ale diminetii de miercuri,…

- Hunedoreanul Marius Benea preda studentilor „arta” marketingului. El spune ca primul promoter din lume a fost sarpele Evei. Daca șarpele nu și-ar fi facut bine treaba, Eva nu ar fi fost tentata niciodata sa muște din fructul oprit! Cu toate acestea ramane totuși o tema de discuție daca inițiativa…

- Un adolescent rus, a carui dependenta de jocuri video, agresive, de tip “crime”, a recunoscut recent in fata politistilor ca el este autorul unui asasinat odios petrecut nu cu mult timp in urma. Marturisirea lui a fost cu atat mai socanta cu cat, potrivit propriilor spuse, motivul pentru care a ridicat…

- Primarul o sa faca, o sa dreaga, este disperat… Dupa ce am auzit de un an incoace ce grozav este primarul PSD al Hunedoarei, cum a atras el fonduri pentru 35 de proiecte, aflam cu stupoare, acum, ca pentru a investi in Hunedoara primaria are nevoie de un imprumut de 17,5 milioane de…

- Ghinion pentru sase elevi din Timisoara carora profesorii le-au pierdut testele de la simularea Evaluarii Nationale la Limba si Literatura Romana. S-a intamplat la Liceul Jean Louis Calderon. Cu acceptul Ministerului Educatiei, al parintilor si al elevilor, testul a fost reluat, vineri dimineata,…

- Gabi Enache nu este singurul fotbalist de la FCSB care si-a manifestat intentia de a o parasi pe vicecampioana Romaniei. Denis Alibec i-a cerut si el lui Gigi Becali sa fie laasat sa plece de la gruparea ros-albastra.

- Barbatul de 31 de ani, zis Pascolo, care a fost injunghiat, joi seara, de prietenul sau, Cristofer Laza, a fost transferat la Spitalul Clinic din Targu-Mureș. Decizia a fost luata sambata, de medicii Spitalului Județean de Urgența Targu-Jiu. Acesta a fost transportat cu ambulanța, starea…