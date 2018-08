Halucinant! Ministrul de Interne sugereaza ca jandarmerita a fost batuta la ordin! Carmen Dan nu ofera detalii!

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a sugerat, marti, in timpul audierilor din Comisia de Aparare a Camerei Deputatilor ca jandarmerita Stefania a fost batuta ca urmare a unui ordin. Intrebata despre violentele jandarmilor, Carmen Dan a revenit la cazul jandarmeritei batute. „A fost ordin sau o initiativa pumnii pe care i-a incasat jandarmerita Stefania? A fost un ordin ca un singur barbat sa o loveasca in cap de vreo 20 de ori?”, a intrebat insinuant ministrul de Interne. Ea nu a oferit si alte detalii. Carmen Dan a confirmat ca a stat in timpul evenimentelor in sediul Ministerului de Interne…