Halucinant. Ministerul Sănătății anunță pandemia de gripă Pentru ca pandemia de Covid-19 s-a cam incheiat peste tot, Ministerul Sanatații vine acum cu un nou scenariu apocaliptic: pandemia de gripa. Deși virusul gripal a fost absent efectiv in ultimii doi ani, pentru iarna lui 2022, autoritațile așteapta sa reintre in circulație și sa aiba o "evoluție endemica și pandemica", cu incepere din luna […]

Sursa articol si foto: enational.ro

