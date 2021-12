Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Statelor Unite a autorizat vineri tribunalele federale sa intervina impotriva unei controversate legi din Texas foarte restrictiva privind avortul, insa nu a suspendat-o, relateaza AFP. Aceasta hotarare nuantata ridica obstacole de procedura care au impiedicat, pana acum, judecatorii…

- Dupa doua luni in care a refuzat sa intervina, Curtea Suprema a Statelor Unite urmeaza sa examineze luni, in regim de urgenta, o lege din Texas care interzice majoritatea avorturilor, inclusiv in caz de incest sau de viol, relateaza AFP.

- Curtea Suprema a Statelor Unite urmeaza sa examineze luni, în regim de urgenta, la doua luni dupa ce a refuzat sa intervina, o lege din Texas care interzice o majoritate a avorturilor, inclusiv în caz de incest sau de viol, relateaza AFP, potrivit News.ro.Cei noua magistrati ai Curtii,…

- Curtea Suprema a SUA a anuntat vineri ca va examina la 1 noiembrie legea avortului in Texas, in timp ce inalta instanta a refuzat sa suspende aplicarea legii, relateaza AFP. Administratia presedintelui Joe Biden a sesizat luni Curtea Suprema pentru a bloca aceasta lege care interzice orice…

- Guvernul presedintelui democrat Joe Biden a cerut oficial luni Curtii Supreme a Statelor Unite sa blocheze o lege extrem de restrictiva privind avortul in Texas, relateaza AFP. Inalta instanta, care a fost deja sesizata , a refuzat sa suspende aceasta lege care interzice avortul imediat ce…

- Guvernul președintelui democrat Joe Biden a cerut oficial Curții Supreme a Statelor Unite luni sa blocheze o lege extrem de restrictiva a avortului în Texas., potrivit AFP.Legea, în centrul unei batalii legale acerbe, interzice avortul imediat ce bataile inimii embrionului sunt detectabile,…

- Pentru noi, lucratorii din sanatate și asistența sociala, condițiile de munca s-au schimbat radical in contextul pandemiei generate de infecția Covid-19 Ce inseamna munca decenta? Munca decenta inseamna: protecția sanatații și securitații noastre! respectarea dreptului la pensia de urmaș pentru copiii…

- Incepand cu luna iulie, salariații care se vaccineaza anticoronavirus beneficiaza, la cerere, de o zi libera platita in ziua in care li se administreaza fiecare dintre dozele de vaccin. Asta inseamna ca pot beneficia de zi libera și cei care primesc a treia doza de vaccin, cu condiția ca inocularea…