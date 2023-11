Stiri pe aceeasi tema

- O femeie jandarm de la Brigada Speciala de Intervenție a Jandarmeriei a prinsa cu droguri in geanta. Timp de doua luni, tanara a indeplinit și funcția de purtator de cuvant al instituției. Femeia a fost prinsa de polițiști cu mai multe pliculețe de praf alb, despre care se presupune ca ar fi cocaina.…

- Fosta purtatoare de cuvant a Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei Andreea Catalina Bumbac a fost prinsa de politisti cand avea in geanta mai multe pliculete cu un praf alb, insa a sustinut ca acestea i-ar fi fost date de o prietena, pentru a le tine, scrie ziare.com . Reprezentanții Jandarmeiei…

- Fosta purtatoare de cuvant a Brigazii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei a fost prinsa cu droguri in geanta. Femeia a fost oprita in trafic de polițiștii de la rutiera, iar in urma controlului, aceștia au gasit asupra femeii jandarm substanțe care ar putea fi droguri.

- Polițiștii din Capitala au intrat in casa unui barbat care se baricadase in casa și iși amenința mama. Anterior, barbatul și-a batut sora. El a fost dus la spital, pentru ingrijiri de specialitate. Politia Capitalei a anuntat, sambata, ca politisti de la Sectia 8 Politie au declansat cercetari fata…

- O femeie din orașul Victoria, județul Brașov, a sesizat poliția dupa ce a consumat droguri impreuna cu un barbat. Femeia s-a speriat din cauza halucinațiilor provocate de substanțele interzise. Cei doi ar fi consumat substanțele interzise intr-o zona de la marginea orașului. Din cauza halucinațiilor…

- Tanarul drogat de 19 ani, Vlad Pascu, care a provocat accidentul mortal din 2 Mai, este acuzat și de deținere de droguri de risc in vederea consumului propriu, trafic de droguri de mare risc și punerea la dispoziție a locuinței pentru consumul ilicit de droguri. „S-a dispus punerea in mișcare a acțiunii…

- O nava tip cargo se afla in pericol de scufundare in rada exterioara a Portului Constanta, iar doua ambarcatiuni apartinand Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) s-au deplasat in zona pentru a acorda asistenta. ARSVOM a anuntat ca miercuri, in jurul orei 15.00, nava Sar Phoenix, …