Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care prevede ca incepand cu anul 2022 declaratiile de avere si de interese trebuie completate si depuse in format electronic.Actul normativ are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.176/2010, in sensul instituirii posibilitatii…

- Actorul Costin Marculescu a fost gasit decedat in propria locuința, in noaptea de miercuri spre joi, intr-o stare avansata de descompunere. Costin Marculescu, in varsta de 50 de ani, se pare, ar fi suferit un infarct sau un atac cerebral, ancheta IML fiind inca in desfașurare. Cu toate ca au existat…

- VACANTE 2020. "Sa fructificam prin comportament ce am reușit sa rezolvam pana acum și atunci cred ca o sa avem o vara liniștita și o sa putem sa mergem și in vacanța fara niciun fel de probleme", a explicat Rafila. Raed Arafat, despre vacantele romanilor in strainatate: Putem merge oriunde.…

- Vicepresedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei, Octavian Oprea, a comentat, vineri seara, fotografia cu premierul si mai multi ministri care mananca, beau si fumeaza intr-un birou de la Guvern, precizand ca a fost un moment de relaxare dupa obtinerea a 33 de miliarde de euro nerambursabili…

- Gulfer Asan este inspector principal la Directia de Sanatate Publica Constanta si ultima declaratie de avere a fost depusa in data de 22 mai 2017.Conform declaratiei de avere, are o casa de locuit, cumparata in anul 2008, in satul Agigea, comuna Agigea, judetul Constanta, in suprafata de 279 mp.In 2016…

- „Scaderea ratingului de țara pentru Romania e doar parțial generata de criza coronavirusului; cealalta problema e ineficiența actualei guvernari. In mod evident, managementul economic al Guvernului PNL nu convinge piețele financiare și agențiile de rating , iar acest lucru se va traduce prin imprumuturi…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, avertizeaza ca autoritatile au obligatia sa fie responsabile in comunicarea publica in perioada starii de urgenta si ca este inadmisibila lansarea unor idei "la granita dintre halucinant si stupid". "Autoritatile publice, inclusiv cele din domeniul medical,…

- Liderul USR Dan Barna a criticat dur, marti, afirmatiile medicului Streinu Cercel, despre posibilitatea ca persoanele peste 65 de ani sa fie scoase din familie si din locuinte si carantinate in spatii speciale. Presedintele Uniunii Salvati Romania a cerut autoritatilor sa fie responsabile in comunicarea…