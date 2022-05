Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle, sotia printului Harry al Marii Britanii, a mers la Uvalde, joi, in locul unde a avut loc atacul comis intr-o scoala primara din acest oras din statul american Texas, in urma caruia 19 copii și doi adulți au fost uciși.

- Un tanar in varsta de 18 ani a provocat un atac armat intr-o școala primara din Texas, omorand astfel cel puțin 19 copii in timp ce mergea din clasa in clasa. Atacatorul a fost ucis de oamenii legii. Numarul morților a inclus și doi adulți. Iata ce se știe pana in momentul de fața despre Salvador Ramos!

- Un copil era cat pe ce sa ajunga sub roțile unei mașini dupa ce a ieșit brusc in fața acesteia, pe carosabil. Șoferul a reușit sa vireze, dar a publicat imaginile, lasand un mesaj pentru parinți.

- Florin Manea, agentul lui Radu Dragușin, fundașul de 20 de ani imprumutat de Juventus in Serie A, la Salernitana, e nemulțumit ca jucatorul sau a prins doar cateva minute in amicalul cu Grecia de luna trecuta, 0-1. Ulterior, cu Israel (2-2), Dragușin a ramas pe banca tot meciul. In direct la GSP Live,…