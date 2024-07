Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 35 de ani a fost gasita moarta, vineri, intr-o camera a unui hotel din municipiul Pitesti. Primele date din ancheta deschisa de politie arata ca pe trupul acesteia nu se observa semne de violenta.„In ziua de 5 iunie a.c.

- O femeie in varsta de 35 de ani a fost gasita moarta, vineri, intr-o camera a unui hotel din municipiul Pitesti. Primele date din ancheta deschisa de politie arata ca pe trupul acesteia nu se observa semne de violenta.

- Tragedie ingrozitoare in Gorj! Cearta dintre doua femei s-a terminat in mod halucinant. Una dintre ele a murit, dupa ce vecina ei a impins-o in șant. Femeia a fost reținuta, iar astazi judecatorii vor decide daca o vor lasa libera sau o vor aresta preventiv pentru 30 de zile.

- Caz șocant in Oradea! O femeie a fost descoperita fara suflare intr-o remorca. Criminaliștii au fost sesizați și au intervenit de urgența la fața locului pentru investigații. Oamenii legii sunt de parere ca ar fi vorba despre o crima.

- Un incendiu care a izbucnit aseara la o casa din comuna Moldovenești, județul Cluj, i-a adus unei femei moartea. Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu in localitatea Stejariș, comuna Moldovenești. Apelul la 112 anunța ca a luat foc…

- Polițiștii din Galați au declanșat o ancheta pentru a-l identifica pe autorul crimei. Parchetul de pe langa Tribunalul Galați coordoneaza cercetarile in acest caz, dar pana acum nu a fost identificat un suspect.

- O femeie a fost gasita moarta in casa, iar tatal ei a fost dus la spital, in stare de inconștiența. Cei doi ai fost gasiți de un vecin care a semnalat ca in locuința se simte miros de gaz, transmite IPJ Caraș-Severin.